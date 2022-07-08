رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة الإسماعيلية طوال أيام العيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة، علاوة على تفعيل غرف عمليات الديوان العام للمحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة المهنية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الرئيسية واللحوم بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين، مؤكدا على الذبح داخل المجازر بالمجان، وضبط أية عملية ذبح خارج المجازر ومصادرة المضبوطات من أجل بيئة نظيفة وذلك حرصاً على سلامة المواطنين .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لمنع أية محاولة للتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى، وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الأجرة والسرفيس للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة ومنع استغلال المواطنين خلال فترة العيد .

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وموجهاً بتواجد نقاط مركزية ومتنقلة لمرفق الإسعاف على طول الطرق المؤدية للمحافظة و بالقرب من المصايف.

كما أكد ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف والتى تم الإعلان عنها مع مراعاة الضوابط التى أقرتها الوزارة فى هذا الشأن.

وشدد "بشارة" على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع و فتح المتنزهات والحدائق مبكرا لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم مناشداً المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة وعدم ترك أية مخلفات والقائها بالصناديق المخصصة لها.