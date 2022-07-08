"أوقاف الإسماعيلية" تعلن عن أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الاوقاف بالاسماعيلية عن أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك فى المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، تم التجهيز والتعقيم للمساجد والساحات التى ستقام فيها صلاة عيد الأضحى بالمحافظة، مشيرا بأن أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك هى نفس الأماكن والمساجد التى أقيمت فيها صلاة عيد الفطر المبارك الماضى دون تغيير مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقررت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك عملا على حسن انتظام العمل الدعوي ومتابعة صلاة العيد بالمساجد والساحات على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني.

وأكدت مصادر مطلعة في الأوقاف، أن هذه اللجنة مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة مسئولة عن عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.