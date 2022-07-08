رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة للأقسام العلاجية بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أية بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة العيد لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.