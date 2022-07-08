رصف طريق "بيلا - كفر العجمي" بطول 1300 متر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جاري أعمال رصف طريق "بيلا - كفر العجمي" بطول 1300م، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى "2022/2021" لمديرية الطرق بالمحافظة، والتي تشمل أيضًا الطرق الآتية: «الترزي - الحوة»، "بيلا – حاذق"، "إبشان – الجمل".

وأوضح «ساطور» أن أعمال رصف وتطوير الطرق والشوارع بمركز ومدينة بيلا، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بمراكز المحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه في إطار التنسيق بين مديرية الطرق برئاسة المهندس حسن عرجاوي، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تم البدء في إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة وإزالة التعديات، تمهيدًا لعملية رصف وتطوير طريق «بيلا - كفر العجمي.

ووجه رئيس مدينة بيلا، بضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة، للانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطريق، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وعدم إعاقة السيولة المرورية بالطريق نظرا لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية.