رئيس مدينة الأقصر يتابع رصف الطرق ورفع 6 آلاف طن قمامة وأتربة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع رئيس مدينة الأقصر التقرير الوارد من المهندسة إلهام محمد شيباني القائم بأعمال مدير مديرية الطرق، بشأن الموقف التنفيذي بالخطة الاستثمارية 2021/2022، وذلك لعملية إنشاء رصف ورفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر، والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والتي تضمنت البدء في رصف طريق الحزام الأخضر وأعمال تطوير بشارع الهيلتون وأعمال طبقة أساس بشوارع رئيسية بمنطقة الزناقطة وأعمال تركيب بلاط إنترلوك ببعض شوارع المدينة وذلك بإجمالي مبلغ 4 مليون جنيه.

وفي قطاع النظافة والتجميل والتشجير وأعمال الكهرباء تم تنفيذ حملات نظافة يومية على مدار اليوم بكافة الأحياء، وأسفرت عن رفع 4555 طن قمامة و1443 طن أتربة وتراكمات خلال شهر يونيو الجاري، كما تم رفع كفاءة الإنارة بحديقة الكومنولث وشملت الأعمال تركيب عدد 12 كشافا أرضيا و8 كشافات ليد 150 وات.

وفي قطاع رفع الإشغالات وإزالة التعديات تحقيقاً للانضباط العام بشوارع المدينة : شن مجلس مدينة الأقصر عدد من الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق والتي أسفرت عن تحرير المخالفات والمحاضر الآتية : 44 محضر إشغال طريق، و17 بائع متجول، و23 محضر نظافة عامة، و27 محضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة وضبط 12 شيشة، و3 محضر منشأة بدون ترخيص، و55 محضر مضبوطات متنوعة، و138 إزالات إدارية بالإضافة إلى قطع 79 وصلة كهربائية عشوائية.

أما في قطاع البيئة فقد تم تنفيذ 3 حملات بيئية مكبرة استهدفت أحياء وسط وجنوب مدينة الأقصر، مما أسفر عن ضبط 19 مخالفة بيئية بحي وسط كما تم التحفظ على عربة كارو خاصة بأحد نباشين القمامة، وتحرير 2 محضر نظافة والتحفظ على أدوات أحد نباشين القمامة، وتحرير محضر مخالفة بيئية لأحد أصحاب الخيول، وإزالة 6 مخالفات بيئية.



رئيس مدينة الأقصر يتابع رصف الطرق ورفع 6 آلاف طن قمامة



رئيس مدينة الأقصر يتابع رصف الطرق ورفع 6 آلاف طن قمامة



رئيس مدينة الأقصر يتابع رصف الطرق ورفع 6 آلاف طن قمامة