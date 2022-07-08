رئيس مياه الأقصر يكشف الخطة النهائية لاستقبال عيد الأضحى.. تعرف عليها

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم توزيع الإرشادات عن طريق إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع الشركة بمدن ومراكز وقرى محافظة الأقصر، وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء تنظيف المنازل قبل العيد، حيث يتسبب فى قلة المياه وضعفها في العديد من المناطق وانقطاعها في مناطق أخرى خاصة يوم وقفة عرفات نتيجة الاستهلاك الزائد للمياه.

وصدرت من رئيس الشركة، التعليمات للعديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متواصل، حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، ومنها قطاعات الصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن وإدارة الطوارئ والأزمات.

وتشمل تفاصيل الخطة لشركة المياه مايلي:-

- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر .

- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة .

- عمل غرفة عمليات الخط الساخن 125

- التأكيد على الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الإستقبال والإتصال خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية خلال أيام العيد.

- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات،

- متابعة مدير عام المياه الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومولدات الديزل في حال إنقطاع الكهرباء

- متابعة مدير عام الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمولدات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

- استعدادات الحملة الميكانيكية ورفع درجة الجاهزية للسيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية،

- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأي طارئ في حينه.

- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة )

- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحي للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة،

- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة في حال التكرار.

- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على تمنيتها للمواطنين بقضاء عطلة عيد سعيدة وتناشد المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125، فى حال حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول – أو أرقام (0952282406 – 01147999752).