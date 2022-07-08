اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يزور كنائس بنى سويف ويفتتح كلية لاهوت

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:18 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يزور كنائس بنى سويف ويفتتح كلية لاهوت الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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التقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، عددًا من قادة وشعب كنائس الطائفة الإنجيلية، وذلك خلال جولته الرعوية بمحافظة بني سويف، والتي شارك فيها رئيس الإنجيلية فى افتتاح كلية "كارى" للتشكيل اللاهوتى والرعوى، لمجمع الكنائس المعمدانية، والاحتفال برسامة القس نادر ميلاد راعيًا مساعدًا، وعدد من الشمامسة، بالكنيسة المعمدانية ببني سويف، بحضور الدكتور القس منير صبحي، رئيس المجمع المعمداني الإنجيلي العام، والقس أكرم ناجى، راعى الكنيسة الإنجيلية ببني سويف وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس فيلمون عاذر، راعي الكنيسة المعمدانية ببني سويف.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وخلال استقبال رئيس الإنجيلية، أكد قيادات كنائس الطائفة الإنجيلية ببنى سويف، على تقديرهم للدور والجهد المبذول من رئيس الطائفة على مستوى الكنيسة المحلية، والدور الدولي، كما عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه الكبير بلقاء قادة الكنائس الإنجيلية وحفاوة الاستقبال والترحيب، كما أشار رئيس الإنجيلية إلى "احتياجنا الدائم إلى حالة الحوار الإيجابية التي تساهم في بناء ونمو الكنيسة  المحلية".

 

 قال رئيس الإنجيلية في احتفالات الكنيسة المعمدانية: "سعيد بمشاركة شعب كنائس بني سويف فرحتكم اليوم، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب المجمع المعمداني الإنجيلي العام بافتتاح كلية "كاري" للتشكيل اللاهوتي والرعوي، كما أهنئ جميع شعب الكنيسة المعمدانية ببني سويف، بمناسبة رسامة القس نادر ميلاد راعيًا للكنيسة، ورسامة عدد من الشمامسة".

 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نسعى في تعليمنا اللاهوتي إلى تشكيل وبناء وعي المؤمنين، من خلال تقديم نموذج يساعد على فهم كلمة الله، ويساهم في  بناء التقوى الشخصية، ولا نسعى إلى تعليم لاهوتي يحقق درجات وشهادات علمية فقط، ولكن للتعمق في كلمة الله بكل جدية، ورجاء في الخدمة، والقدرة على التغيير."

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جانب من تواجد الدكتور أندرية زكى 

 

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 الكنيسة المعمدانية 

 

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 الدكتور أندرية زكى خلال رسامة قس 

 

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 جانب من رسامة قس 

 


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