جونسون أنفق أكثر من 200 ألف جنيه إسترلينى عام 2020 لتجديد منزله

أنفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه أمس الخميس، أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني في عام 2020 لتجديد المنزل رقم 11 داونينج ستريت، حيث كان يعيش مع عائلته.

أظهرت ذلك نسخة من الحساب الرسمي نشرتها يوم الجمعة صحيفة "إندبندنت".

وأشارت الصحيفة إلى أن التكلفة الإجمالية للإصلاحات بلغت أكثر من 208 آلاف جنيه، فيما يخصص رؤساء الوزراء لهذا الغرض 30 ألف جنيه فقط في السنة.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد ادعى في وقت سابق أن جونسون صنع ذلك على نفقته الخاصة، لكن الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية أظهرت أن رئيس الوزراء جمع أموالا من حزب المحافظين لتمويل مسكنه.

وقام جونسون فيما بعد بسداد الدين ودفع ثمن الإصلاحات من أمواله الخاصة.

وأعلن جونسون الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، أمس الخميس أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

ومع ذلك، فإن كثيرين يطالبونه بترك منصبه على الفور وتعيين زعيم جديد مكانه، دون انتظار مؤتمر الحزب في الخريف.