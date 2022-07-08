

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و347 ألفا و474 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.7 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ673 ألفا و73 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و305 وفيات.