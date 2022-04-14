اليوم السابع
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بعد حادث أتوبيس أبوسمبل.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إزدواج الطريق.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:51 م
بعد حادث أتوبيس أبوسمبل.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إزدواج الطريق.. صور جانب من الجولة
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى وبتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد حادث تصادم وتفحم أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق، وراح ضحيته 10 أشخاص وأصيب 14 آخرين.

وتابع محافظ أسوان، معدلات تتفيذ مشروع الازدواج والذى وصلت نسبة تنفيذه  20 % ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر أكتوبر 2022، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضاً توشكى / أرقين بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون.

وخلال تفقده لهذا الطريق الحيوى برفقه مديرى الهيئة العامة للطرق والكبارى والمرور والإسعاف أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة المرورية على الطرق الصحراوية ، مع ربطها بمنظومة الرادارات للحد من السرعات الجنونية لبعض قائدى السيارات والمركبات سواء الميكروباص أو الملاكى أو النقل العادى أو النقل الثقيل وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة النقل الذكى فى إطار رؤية مصر 2030 ، وهو الذى يتطلب دراسة علمية عن أسباب وقوع الحوادث ، والعمل على الحد منها.

وشدد على تكثيف نشر العلامات الإرشادية ، والمطبات الصوتية ، والعواكس الأرضية بطول طريق أسوان / أبو سمبل ، وخاصة فى المسافات الساخنة التى تشهد تكرار الحوادث المرورية ، بجانب العمل على تلافى أى ملاحظات فى المسار الحالى للطريق ، وإعادة تخطيطه، بالإضافة إلى طرح المزيد من الخدمات من إستراحات ومحطات وقود وغيرها ضمن مشروع إزدواج الطريق ، فضلاً عن التخطيط لإنشاء عدد 2 نقطة إسعاف إضافية لتصل نقاط الإسعاف إلى 11 نقطة إسعاف بالطريق.

ومن جانبه، استعرض عيد كرومر مدير الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى مراحل ومكونات مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بداية من الجسور الترابية من خلال 20 شركة متخصصة ، ثم التربة الزلطية وطبقة الأساس ، والتى يعقبها أعمال الرصف بطبقات الأسفلت من خلال 13 شركة متخصصة.

وأشار إلى أن الطريق مدعم بمطبات صوتية وعواكس فسفورية لتنبيه سائقى المركبات كل 10 دقائق ، وهو الذى سيتوازى معه زيادة نشرها لتقليل الفترة الزمنية للتنبيه ، كما أوضح عيد كرومر بأنه تم إنهاء الأعمال فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية بطول 125 كم وبنسبة تنفيذ 70 % ، ومخطط نهوه فى نهاية يونيو القادم ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى الصحراوى الغربى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل اتجاه.
 

محافظ أسوان ومدير مرفق الإسعاف
محافظ أسوان ومدير مرفق الإسعاف

 

محافظ أسوان يتفقد مشروع ازدواج طريق ابوسمبل
محافظ أسوان يتفقد مشروع ازدواج طريق ابوسمبل

 

 

محافظ أسوان يستمع لشرح حول المشروع
محافظ أسوان يستمع لشرح حول المشروع

 


 


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