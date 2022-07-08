تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.044 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.6%، وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 791.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.3%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 712.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 686.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 11.5%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 331 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 281.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 251.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة 247.7 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 202.1 مليون جنيه، 201.4 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 8764.25 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 1693.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.48% ليغلق عند مستوى 2484.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.14% ليغلق عند مستوى 10731.80 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 3524.16 نقطة.