تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال جلسات شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يونيو، بقيمة تداول بلغت 6.252 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.6%، وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.276 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.127 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.541 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.341 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.188 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.149 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا برايم لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.066 مليار جنيه، 997 مليون جنيه، بنسبة 3.2%، 3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.