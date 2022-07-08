تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد لأداء صلاة العيد بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد التى ستشهد اداء صلاة العيد وكذلك الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى المعدة للصلاة وعددها 60 ساحة، مشددا على الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والتنبية على الأئمة والخطباء بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.