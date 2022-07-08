تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد لأداء صلاة العيد بمراكز البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد التى ستشهد اداء صلاة العيد وكذلك الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى المعدة للصلاة وعددها 60 ساحة، مشددا على الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والتنبية على الأئمة والخطباء بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.
وأعرب محافظ البحيرة بهذه المناسبة عن أصدق التهاني القلبية لمواطني المحافظة وشعب مصر والأمة العربية والاسلامية داعياً المولى عز وجل ان يحفظ مصر الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كما دعا محافظ البحيرة أن تنعم البلاد بمزيد من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة