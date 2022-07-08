اليوم السابع
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بريطانيا.. وزير المالية السابق ريشى سوناك يعلن ترشحه لخلافة بوريس جونسون

الجمعة، 08 يوليه 2022 06:50 م
بريطانيا.. وزير المالية السابق ريشى سوناك يعلن ترشحه لخلافة بوريس جونسون ريشى سوناك
كتب محمد جمال

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أطلق وزير المالية البريطاني السابق، ريشى سوناك، حملته لقيادة حزب المحافظين، والترشح لزعامة بريطانيا،  ليحل محل بوريس جونسون الذي أعلن تنحيه عن المنصب.
 
وأشار سوناك في مقطع فيديو أعلن خلاله ترشحه، إلى أصوله الهندية وأن الأسرة هي "كل شيء" بالنسبة له، مصرا على أنه لن يكون المرشح الذي يقدم "حكايات خرافية ومريحة".
 
وتابع "يجب على شخص ما السيطرة على هذه اللحظة، واتخاذ القرارات الصحيحة.. لهذا السبب أنا أقف لأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".
 
وذكرت تقارير بريطانية أن سوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجا على قيادة جونسون، يعتبر نفسه قادراً على "إنقاذ سمعة" حزب المحافظين، وأن لديه الخبرة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
 
واستقال ريشي سوناك من منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون، قائلا إن "الحكومة يجب أن تدار بصورة صحيحة وكفء وجادة".
 
وكان جونسون قد تنحى عن رئاسة حزب المحافظين، وقال إنه سيستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا عندما يختار حزبه خليفة له.
 
ويواجه جونسون مطالب بالتخلي فورا عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة، حيث استقال جونسون من منصبه بعدما تخلى عن وزراء عينهم حديثا، وأكثر من 50 وزيراً ومسؤولا في الحكومة، في تمرد جعل الحكومة مهددة على نحو متزايد بخطر الشلل.
 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جدول زمني لعملية اختيار خليفة جونسون يوم الإثنين من قبل لجنة بحزب المحافظين، على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة خلال الفترة التي يعقد فيها الحزب مؤتمره السنوي في أوائل كتوبر.
 
على جانب آخر، برأت الشرطة زعيم حزب العمال في بريطانيا كير ستارمر، من خرق الإغلاق أثناء جائحة كورونا بعد أن قال إنه سيستقيل من منصبه،حال إدانته وتغريمه.

بريطانيا

بوريس جونسون

استقالة بوريس جونسون

أخبار بريطانيا



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