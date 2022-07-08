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بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدا فى بعض المحافظات

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:00 ص
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدا فى بعض المحافظات افتتاح مساجد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 29 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.
 
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. العوامر – بنى هلال – القوصية 
2. الرحمن – عزبة سعيد بك – القوصية 
3. الهدى – الهرايدة – الغنايم 
4. الخليفة الحوطة الغربية - ديروط
5. إبراهيم الدسوقى – ساحل سليم
مديرية أوقاف الأقصر
6. سلطان – بندر اسنا
7. الحق – المهيدات – العديسات قبلى - الطود
مديرية أوقاف البحيرة
8. البحرى منشية الرزافة – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن سمعان 3 كفر صقر
مديرية أوقاف الغربية
10. الصادق – الأبشيط – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف المنيا
11. الرحمن – بنى محمد شعراوى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الفيوم
12. الهداية - جبل النجار – الشواشنة
مديرية أوقاف سوهاج
13. عمر بن الخطاب – عزبة حلوان – دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف أسيوط
1. الفتح الإسلامى – القصير - القوصية
مديرية أوقاف المنيا
2. الرحمن – شمس الدين – بنى مزار
 

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