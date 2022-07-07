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الأوقاف تنتهى اليوم من توزيع 50 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 07 يوليه 2022 09:36 ص
الأوقاف تنتهى اليوم من توزيع 50 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية صكوك الأضاحى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف، خطتها لتوزيع 50 طنًا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، قبل عيد الأضحى المبارك، حيث توزع الوزارة اليوم 7 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات :"أسيوط، قنا، سوهاج"، بواقع 4 أطنان فى محافظة أسيوط، و 2 طن بمحافظة قنا، و1 طن بمحافظة سوهاج".
 
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن انفوجراف تسلط الضوء على استمرار الدولة فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلاً عن إطلاقها مشروع صكوك الإطعام، وذلك فى إطار جهودها فى توفير حياة كريمة للمواطنين. 
 
وأوضح التقرير أن مشروع صكوك الأضاحي، أطلقته وزارة الأوقاف فى 2015 لتعظيم نفع الأضحية، حيث يتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحى مرة واحدة فى العام، مبيناً أن نحو 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن. 
 
وأشار التقرير إلى أنه يتم لأول مرة هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية بتكلفة 3800 جنيه للصك، حيث تم طباعة 10 آلاف صك منها، بينما تم طباعة 120 ألف صك من اللحوم السودانية هذا العام، علماً بأن تكلفة صك اللحوم السودانية تبلغ 2200 جنيه.
 
 
 
 
 
 

صكوك الأضاحى

صك الاضحية

لحوم صكوك الأضاحى

الاوقاف اون لاين



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