اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 10:07 م
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انتشار أمنى بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 09:00 م
انتشار أمنى بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى قوات الأمن -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بدأت أجهزة الأمن الانتشار فى الشوارع والميادين لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.
 
كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

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