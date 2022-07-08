اليوم ..مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية، أغلبها أوروبية ضمن 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتى اليوم الجمعة، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى.

وتبين من كشوف رحلات الطيران ارتفاع فى الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، ووصلت رحلات الطيران لمرسى علم خلال الاسبوع من 12 دولة أوروبية.

وحسب كشوف الرحلات وصلت خلال الأسبوع، 5 رحلات داخلية و109 رحلات دولية بينها 3 من بلجيكا و4 من هولندا و17 من إيطاليا و16 ألمانيا، و36 من المطارات التشيكية، و22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من رومانيا، و4 سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.