مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية ضمن 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى.

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة فى الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية.

وحسب كشوف الرحلات تصل خلال الأسبوع 5 رحلات داخلية و109 رحلات دولية بينها 3 من بلجيكا و4 من هولندا و17 من إيطاليا و16 ألمانيا، و36 من المطارات التشيكية، و22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من رومانيا، و4 سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.