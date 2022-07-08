الوحدات المحلية بمحافظة أسوان تكثف جهودها لاستقبال عيد الأضحى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تكثف الوحدات المحلية بنطاق دائرة محافظة أسوان، لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا السبت، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بتنفيذ أعمال النظافة العامة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات بمختلف أنحاء المدينة لاستقبال المواطنين لإفساح المجال أمامهم للاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية على الوجه الأكمل.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى ببدء العمل داخل أول سوق عام رسمي بالمدينة والذى تم إقامته خلف السنترال بجوار حديقة الزهور وذلك بعد موافقة المحافظ على تنظيمه أسبوعياً من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار حيث يضم السوق أقسام مختلفة لبيع الماشية والخضروات والفاكهة والغلال وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بمواصلة تنفيذ أعمال النظافة العامة والإنارة العامة، بجانب استكمال التجهيزات الجارية بالمجزر الخاص بالمدينة من الأدوات والمعدات لاستيعاب واستقبال عمليات ذبح الأضاحى المختلفة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتكثيف أعمال النظافة العامة والجمع المنزلى المباشر، بجانب تنفيذ أعمال الكنس والرش بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ولاسيما المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، علاوة على رفع كفاءة منظومة الإنارة داخل وخارج المنتزهات والحدائق العامة.