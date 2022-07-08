وأضاف المتحدث باسم الحكومه، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين سيبحثان التعاون الثنائي في قطاعي الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وتابع هذا فضلا عن القضايا الدوليه محل البحث ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل، قال شتيفن هيبيستريت، إن المستشار الاتحادي أولاف شولتس سوف يستقبل رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، روبرت جولوب، في المستشارية الاتحاديه الثلاثاء المقبل.



وأضاف أن المباحثات سوف تتطرق إلى عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا بالإضافه إلى القضايا الأوروبية والاقتصادية والدولية.