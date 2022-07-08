المدفن الصحى بمدينة بلبيس يستعد للانضمام لمنظومة النظافة بمحافظة الشرقية

كتب - أسامة عبد الحميد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من خلال رفع كفاءة منظومة النظافه وتدعيمها بالمعدات والآلات والسيارات اللازمة لهذا الغرض ، فضلاً عن وضع خطة محكمه لرفع كومات القمامة اولاً بأول من الشوارع والميادين وتطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة المدعمة بصناديق للجمع داخل كل عقار منعاً لإلقاء القمامة بالشوارع والحفاظ على الشكل الجمالي والحفاظ على البيئة من التلوث.



وفي هذا السياق أوضح محافظ الشرقيه أنه جاري الإنتهاء من جميع أعمال إنشاء المدفن الصحي لمدينة بلبيس والمقام علي مساحه 10 أفدنه بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يُساهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات والحصول على رضا المواطنين ، والذي يأتي في إطار برتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.



أضاف محافظ الشرقية أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة ، حيث تم رفع 394 ألف طن تراكمات تاريخية بمدن (ههيا - الإبراهيمية - ديرب نجم – الحسينية – القنايات - كفر صقر - أولاد صقر – القرين – فاقوس – أبوكبير - مشتول السوق – بلبيس – الزقازيق) بتكلفة قدرها 43.3 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 40.3 مليون جنيه ومدفن صحي بمدينة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ، فضلاً عن توريد معدات متحركة بالمحطات الوسيطة بمدن (أولاد صقر- كفر صقر- أبوكبير - ههيا - القنايات) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتكلفة تصل إلى 44,44 مليون جنيه.



ومن جانبه أشار المهندس خالد عبد المجيد مدير إدارة النظافه بالديوان العام أن المدفن الصحى الآمن في مدينة بلبيس يشتمل على (خلية دفن صحي - بحيرة تبخير سائل الترشيح مبطنة من الداخل بالخرسانة ومحاطة من الخارج بزلط الريب - سور – بوابه - ميزان بسكول – رامب للسيارات بطول 100م وعرض 10متر– خزان وقود - منطقه غسيل وصيانه لسيارات تحميل القمامه ومبنى إدارى مكون من 5 غرف ودورة مياة وأوفيس ومخزن - غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه - نظام إنذار للحريق - كاميرات مراقبة – عدد 2 بئر لمراقبة المياة الجوفية) ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيره.





