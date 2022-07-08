القبض على صاحب ورشة بتهمة قتل تاجر دواجن بسبب مشادة كلامية فى المعصرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في كشف ملابسات غموض واقعة مقتل تاجر دواجن على يد صاحب ورشة، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما في منطقة المعصرة، حيث قام المتهم بتسديد طعنة نافذة سقط على أثرها المجنى عليه على الأرض غارقا في دمائه وتوفى متأثرا بجراجه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى، يفيد بمقتل تاجر دواجن خلال مشاجرة بينه وبين شخص أخر في المنطقة، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (صاحب محل دواجن كائن بمحل البلاغ) توفى متأثراً بإصابته، طرف ثان (صاحب ورشة كائنة بمحل البلاغ) بسبب قيام الأول بوضع أقفاص الطيور الخاصة بالمحل عمله أمام الورشة ملك الطرف الثانى، فتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة" محدثاً إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .