اليوم السابع
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القبض على شخص متهم بتهديد وابتزاز سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:58 م
القبض على شخص متهم بتهديد وابتزاز سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مواقع التواصل الاجتماعى_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كشف ملابسات غموض واقعة قيام شخص مجهول بتهديد وابتزار سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل عدم التشهير بها، حيث تم تحديد هوية المتهم وتم رصده وضبطه واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة قبله.

 

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية) بتضررها من اضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإرسال رسائل  لحسابها الشخصى بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور، وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أن (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية).

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقع، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جرائم التشهير

تهديد سيدة

ابزاز ربة منزل

مواقع التواصل الاجتماعى

تكنولوجيا المعلومات



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