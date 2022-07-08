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"الصحة" تبدأ تطبيق خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:00 ص
"الصحة" تبدأ تطبيق خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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بدأت وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين. 
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تتضمن الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين بكافة المحافظات، والأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، مع الحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن الزحام والتجمعات أثناء أداء صلاة العيد.
 
وأوضح تكثيف تواجد الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، على رأس الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبية. 
 
ونوه إلى توافر مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية ولقاح فيروس كورونا بالغرف الوقائية بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، علاوة على تقديم الخدمات الوقائية للمسافرين والقادمين، بمنافذ الحجر الصحي (البرية، البحرية، الجوية) حفاظًا على المناعة المجتمعية، إلى جانب سحب عينات من الأغذية والمشروبات والعصائر وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

الصحة

عيد الاضحى

التأمين الطبى

اليوم السابع بلس

عيد الاضحى المبارك



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