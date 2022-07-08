الشرطة اليابانية تكشف تفاصيل جديدة حول المشتبه به فى قتل شينزو آبى

كتبت رباب فتحى

قالت الشرطة في مدينة نارا اليابانية التي قتل فيها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في وقت سابق اليوم، في إفادة إعلامية إنها صادرت عدة أسلحة محلية الصنع مماثلة لتلك المستخدمة فى الهجوم من خلال تفتيش منزل المشتبه به.

وأخبروا وسائل الإعلام أنه تم تشكيل فريق عمل من 90 شخصًا للتحقيق في الجريمة، وأنه تم تأكيد وفاة شينزو آبي في الساعة 5.03 مساءً بالتوقيت المحلى.

وتم القبض على المشتبه به، تيتسويا ياماجامي ، 41 عامًا ، في الموقع ، وذكرت الشرطة أنه اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق بسلاح محلى الصنع.

وأخبر المشتبه به الشرطة أنه يعتقد أن آبي كان جزءًا من "منظمة محددة" كان يكن ياماجامي ضغينة ضدها. ولم تكشف الشرطة عن اسم المنظمة.

وزعمت الشرطة أنها صادرت عدة أسلحة محلية الصنع مماثلة لتلك التي استخدمت في الهجوم من خلال تفتيش منزل المشتبه به. ووصفوا السلاح بأنه يبلغ طوله 40 سم وارتفاعه 20 سم ، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنهم كانوا يتعاملون معه بحذر بسبب "احتمال حدوث انفجار".

ولم تفصح الشرطة عما إذا كان قد تم العثور على أى رصاصات في مكان الحادث.

وتقول الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سافر إلى الحدث بالقطار ، لكنهم لم يحددوا المدة التي انتظرها ياماجامي حتى وصول آبي. قالوا أيضًا إن تحقيقهم سيشمل مستوى الأمن في الحدث.

ولم ترد شرطة نارا على عدة أسئلة نظرا لتأثيرها على التحقيقات الجارية ، وأكدت عدم استعدادها للإفصاح عن مزيد من المعلومات.