السفير الروسى فى سويسرا: مصادرة الأصول الروسية تعتبر سرقة

وكالات

قيّمت موسكو بشكل إيجابي بيان رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، حول الطبيعة الأساسية لحقوق الملكية وعدم جواز مصادرة أصول المواطنين الروس، وإلا فسيكون الأمر سرقة. جاء هذا التصريح، أمس الخميس، على لسان السفير الروسي في برن، سيرجي جارمونين، عبر قناة "روسيا 24" التليفزيونية.

وقال غارمونين: "كما هو معروف جيدا، نعارض بشدة أي مصادرة لأية أصول، سواء كانت لمواطنين روس أو مؤسسات روسية أو أصول بنك روسيا، أو استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا. في الواقع، سيكون هذا سرقة".

وبحسب السفير الروسي فإن لسويسرا موقف سليم من هذه القضية، مضيفا: "لقد أولينا اهتماما وتقييما إيجابيا لبيان رئيس ووزير خارجية سويسرا، إغناسيو كاسيس، بأن الحق في الملكية هو حق أساسي، حق من حقوق الإنسان، وأنه ضروري لضمان حماية المواطنين أمام الدولة".

وأوضح غارمونين أن هذا يعتمد إلى حد كبير على الإطار القانوني السويسري، الذي لا يسمح بمصادرة أي أصول. وأشار أيضا إلى أن برن جمدت عددا كبيرا من الأصول، ولكن بعد فحص شامل، اضطرت إلى إلغاء تجميد بعض منها.

وشدد السفير الروسي على أنه "وفقا لكاسيس، فإن هذا مخالف للإطار القانوني في العديد من الدول الأوروبية المتحضرة. وعلى الرغم من أننا نعلم، فإن هذا في بعض الأحيان لا يوقف أعداء روسيا المسعورين".

وحذر رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس، متحدثا في مؤتمر دولي حول استعادة الاقتصاد الأوكراني في لوغانو، من العواقب السلبية على الدول الغربية لقرار محتمل بنقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا.