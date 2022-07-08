اليوم السابع
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السعودية تدين حادث إغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى

الجمعة، 08 يوليه 2022 06:05 م
السعودية تدين حادث إغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى شينزو آبى
كتب محمد جمال

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قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة دولة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وعبرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.


كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.


شينزو آبى

اغتيال شينزو آبى

مقتل شينزو آبى

اليابان



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