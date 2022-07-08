اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 03:06 ص
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الرى: إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعد على المجارى المائية

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:00 ص
الرى: إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعد على المجارى المائية إزالة حالات تعدى على المجارى المائية
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزةالدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
 
وأكد عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيقحسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
 
وقال عبد العاطى إن الوزارة أطلقت الحملة القومية لانقاذ النيل من التعديات فى عام 2015 ومن وقتها يتم التصدى بمنتهى الحسم لأىتعديات على النهر موضحا انه تم ازالة الالاف من التعديات فى شهور قليلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

الرى

النيل

المجارى المائية

التعديات



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