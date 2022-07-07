اليوم السابع
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الرى تشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل فى 3 محافظات

الخميس، 07 يوليه 2022 10:27 ص
الرى تشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل فى 3 محافظات إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى "سوهاج-المنوفية - قنا"، حيث تم إزالة 12 مخالفة، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 77 ألفا و 567 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فىبذلالجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
أوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمهاومرتكبها،وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشرفومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًالكافةالاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
 

وزارة الرى

النيل

التعديات

نهر النيل



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