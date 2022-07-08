

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - للصحفيين اليوم الجمعة - "إن روسيا تشعر بالصدمة من محاولة اغتيال آبي"، مشيرة إلى أن بلادها تعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار.



وفي السياق ذاته، أدانت الرئاسة الروسية (الكرملين) بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي .



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة "إن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي"، مؤكدا أن بلاده تدين اغتيال آبي بأقوى العبارات، مؤكدا أن آبي كان رجلا وطنيا ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة.



وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبعث برقية تعزية في وفاة آبي.

وكان التلفزيون الرسمي الياباني قد أعلن اليوم الجمعة وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار فقد على إثره الوعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.