اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 08:24 ص
أكرم القصاص
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الخارجية البرازيلية: لا ندعم مبادرة مجموعة السبع بوضع قيود على شراء النفط الروسى

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:00 ص
الخارجية البرازيلية: لا ندعم مبادرة مجموعة السبع بوضع قيود على شراء النفط الروسى رئيس البرازيل بولسانارو
وكالات

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أعلنت البرازيل أنها لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع لوضع قيود على سعر شراء النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في رد على وكالة ريا نوفوستي الروسية أن "البرازيل ليست جزءا من مجموعة السبع، وهي لا تتبع لقراراتها".

وأعلن قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في القمة يومي 26 و 28 يونيو عزمهم تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في الحد من أسعار النفط والغاز الروسيين.

وبحسب بيان صدر عقب القمة، فإن قادة المنظمة "يرحبون بقرار الاتحاد الأوروبي البحث مع شركاء دوليين عن سبل لاحتواء أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى فرض قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد عند الضرورة".


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