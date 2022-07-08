الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب يجدد الثقة فى الجمل رئيسا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط

كتبت آية دعبس

جدد الاتحاد الدولي للعاملين بالبناء والأخشاب، الثقة بانتخاب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيسا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد خلال الفترة 2022 - 2027.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والتي عقدت عبر تطبيق زووم، حيث أعلن أيضا أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، انتخاب أو لوكا ميسيلامو من (أوغندا)، وستيفن اوكورو من (نيجيريا)، نائبين لرئيس المنطقة.

وخلال الاجتماع تم اختيار عبد المنعم الجمل، لتولي قيادة الحملة العالمية للاتحاد الدولي حول ظاهرة التغير المناخي، والمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27 والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الجمل أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي تضم 67 نقابة عامة من 49 دولة تمثل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط.