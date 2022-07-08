

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه الإيسيسكو حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش المغربية، إلى تقديم تدريب عملي حول طريقة تصميم نموذج قمر صناعي، وشرح المفاهيم الأساسية في مجالي الفيزياء والهندسة لطلاب الجامعات المشاركين من حول العالم، وإبراز الفرص والمزايا التي توفرها المعارف المستقاة من الأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وبلورة أفكار مبتكرة للخريجين الشباب الباحثين عن فرص في مجال صناعة الفضاء، إلى جانب تشجيع الباحثين الجامعيين والعلماء على تبادل الخبرات في مجال جمع البيانات الفضائية، وعرض التجارب الناجحة لرواد الفضاء والمسؤولين في هذا المجال.



كما يهدف الملتقى إلى تحديد طرق وآليات دعم الأوساط الأكاديمية في تبني المناهج المتعلقة بالفضاء، وتطوير العلاقات بين صناعة الفضاء والأوساط الأكاديمية في البلدان النامية، وتعزيز ريادة الأعمال في علوم الفضاء لدى الباحثين في الجامعات، وتوفير منتدى للتشبيك والتواصل والتفاعل في مجال علوم الفضاء.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى تنظيم ندوة دولية حول الفضاء، تعقبها ورش عمل تطبيقية لتشكيل المجموعات والتعريف بالـ"كان سات" والتطبيقات المستخدمة في تصميمها. فيما سيشهد اليوم الثاني والثالث عدة جلسات متخصصة بمقر الإيسيسكو، حول كيفية تطوير نموذج "كان سات" وتصميمه الهيكلي، وسيتم تنظيم الاختبار التجريبي فى 22 يوليو بالمرصد الفلكي بأوكايمدن، وتقديم شهادات للمشاركين في الورشة بجامعة القاضي عياض بمراكش.