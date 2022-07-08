الإفراط في تناول اللحوم الدسمة يعرضك لخطر أمراض القلب وترسب الدهون

فاطمة ياسر

مما لاشك فيه أن الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون يعد من الأمور المسببة للعديد من المضاعفات الصحية، ولأن الأطعمة المرتبطة بعيد الأضحي جميعها مرتفعة السعرات الحرارية وعالية الدهون، فلذا يجب تجنب الإسراف في تناولها لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

فبرغم من أن اللحوم تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالبروتين، والزنك، والحديد، وجميعها عناصر مهمة للجسم، وتساهم بشكل كبير في تقوية الجسم، والحد من تعرضه إلي أية مضاعفات، ولكن ذلك في حالة عدم وجود دهون بها.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed"، فإن الإسراف في تناول اللحوم الغنية بالدهون يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للجسم، ومنها:

- تتسبب في تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من فرص ارتفاع نسبة الكولسترول الضار بالجسم.

- الإسراف في تناول الدهون يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب، وتزيد من فرص تعرضك للذبحة الصدرية.

-الدهون قد تكون عامل كبير في الإصابة بمشاكل الكلى، والسبب ترسب الدهون عليها.

-تزيد الدهون الموجودة في اللحوم من فرص الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.

-الدهون تزيد من فرص الإصابة بالجفاف.

-تزيد من التعرض للإصابة بزيادة الوزن بسبب ترسب الدهون .