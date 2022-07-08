الأم المثالية بميت الخولى دقهلية.. زوجها توفى وترك 4 أطفال أصبحوا دكاتره

الدقهلية: فريق المحافظات

حرص أهل قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منيه النصر بالدقهلية خلال حفل تكريم أطفال القرية لتنافسهم علي حفظ كتاب الله علي تخصيص جزء لتكريم الأم المثالية.

وحصلت السيده فتحيه الشربيني علي جائزة الأم المثالية وذلك تقديرا لمجهودها في تربيه أبناءعا ال4 وذلك بعد وفاة زوجها تاركا لها مسئولية كبيره جدا

وقامت السيدة فتحيه بتربيه أولادها حيث وصل الابن الاكبر محمد أحمد المرشدي إلي بكالوريوس كليه الصيدله بجامعه الأزهر

والثاني كريم احمد المرشدي حاصل علي ليسانس لغات وترجمه قسم لغه ألمانيه

والثالث مريم أحمد محمد حاصله علي ليسانس دراسات انسانيه قسم جغرافيا

والرابع عبدالرحمن أحمد المرشدي يدرس في الاكاديميه المصريه لعلوم الطيران.

قصه كفاح وجهد وإخلاص من سيدة مصريه ضحت من أحل تربيه ابناءها مما إستدعي لإختيارها أم مثالية داخل قريتها في خفل مهيب خلال تكريم عدد كبير من الأطفال حاملس كتاب الله "القرآن الكريم"