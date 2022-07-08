الأقصر تعلن إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى وفتح الحدائق والمتنزهات

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت محافظة الأقصر استعدادها لإستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن ومديري المديريات المعنية بالمحافظة، بضرورة تفعيل غرف عمليات الديوان العام للمحافظة والمراكز والمدن على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

ووجه المحافظ بالتصدي بكل حسم لمنع أية محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى وتحرير محاضر فورية للمخالفين، مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة وإحالة الموظف المسؤول عن المخالفة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة والأجهزة المحلية بالمحافظة.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات التفتيش على الأسواق، وذلك للتأكد من توافر السلع الرئيسية واللحوم بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين، مع التأكيد على الذبح داخل المجازر بالمجان وضبط أية عملية ذبح خارج المجازر ومصادرة المضبوطات، كما أكد علي متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الاجرة والسرفيس للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة مع حركة وكثافة الطرق داخل المحافظة وكذلك وسائل النقل النهرية.

وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث شدد على ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف ومراعاة الضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن، كما شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع، موجهاً بفتح المنتزهات والحدائق مبكرا لاستقبال المواطنين، وتوفير جميع الخدمات لهم وحثهم على عدم التجمع في أماكن مغلقة حرصا على سلامتهم.

وأشار المحافظ إلي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية مع تكثيف التواجد الأمنى، وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر فرق عمليات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف على مدى 24 ساعة في حالة حدوث أية طوارئ، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية والوحدات المحلية، مقدماً تهنئته لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.