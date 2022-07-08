الأقصر ترفع شعار جاهزون لعيد الأضحى.. واستمرار المعارض لتوفير السلع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الأيام، إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر تجهيز المعارض التموينية والحملات على المحلات والهايبرات، بجانب تجهيز المجازر الحكومية ورفع كفاءة المساجد والساحات قبل صلاة العيد، وحملات التوعية للجزارين والسيدات لمنع انسداد الصرف خلال تنظيف الأضاحى.

محافظ الأقصر يناقش إستعدادات العيد بالمديريات

وفى هذا الصدد عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جلسة المجلس التنفيذي، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وعدم التهاون والتعامل الفورى مع تلك المخالفات وإزالتها فى المهد، كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى واستقبال أى شكاوى من المواطنين.

واستعرض محافظ الأقصر، التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، واستمرار المعارض وإتاحة السلع التى يقبل عليها المواطنين فى فترة العيد من لحوم مبردة وسودانية ومبرد ضانى وشادر خراف حية وكذلك الملابس الجاهزة والألعاب بأسعار مخفضة، كما تم ضخ كميات كبيرة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، كما تم التعجيل بافتتاح فرع الشركة المصرية بشارع يوسف حسن وتشغيله تجريبيا بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية وانتظام عمل المخابز وإنتاج الخبز خلال فترة إجازة العيد.

كما تم استعراض استعدادات مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الأضحى، والتى تضمنت تكثيف حملات التفتيش على المجازر والتأكد من جاهزيتها ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، ووقف جميع الإجازات لأطباء وطبيبات المجازر والمعاونين والعاملين بكافة المجازر والمديرية، وتكثيف حملات التقصى والرصد الوبائى فى كافة أسواق الماشية بمراكز المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية، وفتح جميع المجازر بالمحافظة مجانا طوال أيام عيد الأضحى، وتم استعراض استعدادات القطاع الصحى بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى، والتى تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووقف جميع الإجازات لجميع الأطقم الطبية والمعاونة، وانعقاد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الصحية، وتجهيز فريق انتشار سريع، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجية بالأقسام الحرجة وتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

شركة مياه الأقصر تبدأ حملة توعية الجزارين

نفذت إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بشركة مياه الأقصر، فى جميع فروع وإدارات شركة المياه بمحافظة الأقصر، حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل، للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وقام مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، خلال الفعاليات بتوزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء تنظيف المنزل قبل العيد، كما شملت إرشادات جمع مخلفات الأضحية فى أكياس بلاستيكية وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، وتمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع بأرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حالة الطوارئ وهى: (غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 الرقم المجانى من أى تليفون محمول - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ).

وفى نفس السياق صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متواصل حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، ومنها قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال، فى بيان صحفى، أنه تشمل تلك الإستعدادات متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر، ومتابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة، وغرفة عمليات الخط الساخن 125 تعمل على مدار الساعة، وتم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الإستقبال والإتصال خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر) على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

الطب البيطرى بالأقصر تعلن تجهيز المجازر

فيما أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتى تشمل تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك طبقاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وصحة وسلامة الغذاء.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحى فى الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية بكافة مدن المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال المجازر والتفتيش وتلقى البلاغات من المواطنين، وتكثيف لجان المرور والتفتيش (لجان من الطب البيطرى وبالاشتراك مع مجالس المدن وباقى الجهات المختصة الأخرى) على كافة المجازر بالمحافظة، والتأكد من توفير المياه والكهرباء ومن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفتح جميع المجازر بكافة مدن محافظة الأقصر مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية الأخرى لمنع ذبح الأضاحى فى الشوارع، حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء وحفاظاً على البيئة ومنع التلوث البيئي.

استمرار عمل المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل معارض اهلا رمضان والشوادر والمحلات المشاركة فى أهلاً رمضان حتى الآن، حيث يتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بها والبيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات حقيقية عن السوق الخارجي.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قامت المديرية بالاستعداد الكامل ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيم معرض رئيسى لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة والألعاب بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لإحتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من المقرر نقل المعرض إلى منطقة السوق الحضرى بشارع مطحن الاتحاد بالأقصر، وذلك بعد الإنتهاء من فترة عيد الأضحى المبارك، وجارى تجهيز الأماكن بالسوق الحضرى تمهيداً للنقل وتم ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، وذلك على النحو التالي:- (الخراف الحية بسعر 90 جنيه الكيلو قائم تم عرضها بفرع الشركة بشارع رمسيس - اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيه الكيلو - اللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 85 جنيها لكيلو - اللحوم المبرد الضانى بسعر 140 جنيه الكيلو - اللحوم الضانى المجمد بسعر 130 جنيه الكيلو)، ويتم تعزيز جميع الارصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

بيع 103 صك أضحية وغرفة عمليات للعيد

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2022، وذلك بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أنه شملت استعدادات عيد الأضحى، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع أصحاب الفضيلة قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وأيضاً تم تحديد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الاضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الإستعداد للعيد أيضاً بتكثيف الإعلان عن بتوافر صكوك الأضاحى وبيعها للجمهور الكريم، والتى بلغ عدد الصكوك التى تم بيعها حتى تاريخه 103 صك، حيث أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين فى الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالى 01062356548.



الدكتور-فتحى-سلمى-مدير-عام-مديرية-الطب-البيطرى-بمحافظة-الأقصر



المعارض-وتوفير-السلع-بأسعار-مخفضة-إستعداداً-لعيد-الأضحى



انطلاق-حملة-توعية-الجزارين-والمواطنين-قبل-عيد-الأضحى



بدأ-حملة-توعية-الجزارين-والمواطنين-قبل-عيد-الأضحى



توفير-السلع-بأسعار-مخفضة-إستعداداً-لعيد-الأضحى



جولات-وكيل-التموين-على-المعارض-بالاقصر



حملة-توعية-الجزارين-والمواطنين-قبل-عيد-الأضحى



عمل-المعارض-وتوفير-السلع-بأسعار-مخفضة-إستعداداً-لعيد-الأضحى