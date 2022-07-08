استقرار حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. صور

كتب محمد تهامى زكى

استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، في الأراضي المقدسة، بعد توجههم إليه صباح، اليوم الجمعة، لأداء ركن الحج الأعظم، وشهادة الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية، لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان، فيما اتسمت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات باليسر بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة لتنظيم حركة الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



مناسك الحج

وبدأ الحجاج مع فجر يوم عرفة التوافد إلى صعيد عرفات، لقضاء ركن الحج الأعظم، وكشفت الصور التى نشرت من خلال حسابات وزارة الحج والعمرة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع "تويتر"، جمال المنظر، وضيوف الرحمن يتوافدون لطلب المغفرة من الله، كما ظهروا يدعون الله فى خشوع بمشعر عرفات.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوافل ضيوف الرحمن واكبت إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التى أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.







