وشددت مارسودي -خلال قيادتها افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية- على ضرورة إنهاء الحرب عاجلا وتسوية الخلافات على طاولة التفاوض.



ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية أمريكا أنتوني بلينكن وسيرجي لافروف اللذان لم يلتقيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي هيمنت على الاجتماع، حيث أكد كبار المسؤولين من الدول الغربية واليابان على أن الأعمال التجارية لن تكون هي مصب تركيز المجموعة كالمعتاد في المنتدى. وسُمعت صيحات "متى ستوقفون الحرب" و "لماذا لا تٌوقف الحرب" حينما كان يصافح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيرته الإندونيسية ريتنو إل بي مارسودي في بداية الاجتماع.