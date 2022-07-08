إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ"صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز النوبارية بالبحيرة.



وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بطريق بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز غرب النوبارية.



أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.