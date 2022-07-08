إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الرابط بين أسوان ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، مساء الخميس، حادثا مأسويا وقع بين 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، يفبد بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات بالقرب من الكيلو 13 وادي عبادي طريق ادفو مرسي علم، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

كانت محافظ أسوان، حادثا اصدم فيه أتوبيس سفر وسيارة نقل "أسماك" على طريق أبوسمبل الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وصل بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بوقوع حادث تصادم على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان وتحديدا بالقرب من الكيلو 110 ، وعلى الفور وجه مدير المرفق الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.