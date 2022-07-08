إصابة 4 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بطرق القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية 3 حوادث متفرقة بطرق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق كفر حمزة بالخانكة، وأسفل طريق شبرا بنها الحر دخلة طريق محور العصار الدائرى، وأسفرت عن إصابة 4 مصابين، جرى نقلهم للمستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغات بوقوع 3 حوادث متفرقة على طرق مختلفة بالمحافظة.

وجاء الحادث الأول باصطدام سيارة بشخص أثناء عبور الطريق أسفل طريق شبرا بنها الحر ودخلة طريق محور العصار بالدائري، ما أدي إلى إصابته، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب العام.

أما الحادث الثاني فهو عبارة عن تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق كفر حمزة أبو زعبل بالخانكة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم لهم.

أما الحادث الثالث فهو عبارة عن اصطدام سيارة مسرعة بشخص فى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان زكي دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابته وجرى نقله لمستشفى قليوب العام، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.