اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 3 وفقدان 5 آخرين فى انفجار مبنى بألمانيا

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:02 م
إصابة 3 وفقدان 5 آخرين فى انفجار مبنى بألمانيا انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى انفجار في مدينة هيمر الألمانية في بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غرب ألمانيا إلى انهيار كلي لمبنى سكني مكون من عدة طوابق، وأكدت متحدثة باسم الشرطة مساء الجمعة إصابة 3 بجروح خطيرة وعدد آخر بجروح طفيفة، وأضافت أن 5 على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين؛ في حين لم يتضح بعد سبب الانفجار.
 
وفى وقت سابق قتل شخص وأصيب 31 على الأقل جراء انفجار في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا، وذكر مدير مجمع كيمبارك، لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، حيث أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث.
 
وأضاف فريدريش، في بيان مكتوب: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظفنا"، وقالت سلطات مدينة ليفركوزن سابقا إن انفجار مجمع كيمبارك، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

انفجار

ألمانيا

انهيار مبنى

هيمر



الموضوعات المتعلقة

شولتز: ألمانيا غير مهددة بالإفلاس فى المستقبل المنظور

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:00 ص

ألمانيا: لن نسمح بأن تطال تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا دولا أخرى

الخميس، 07 يوليه 2022 05:51 م

ألمانيا تعلن السماح بدخول العمالة من الخارج لحل أزمة نقص الموظفين في المطارات

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:33 م

بوريس جونسون يخاطر بإثارة "حرب تجارية" فى أوروبا بسبب "بروتوكول أيرلندا الشمالية".. ألمانيا وأيرلندا تدينان محاولة لندن لخرق "اتفاقية دولية من جانب واحد".. وأوبزرفر: نواب المحافظين يرفضون تحركات رئيس الوزراء

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة