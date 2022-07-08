إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمدخل قرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، وإصابة 3 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف: عبد الباسط محمد عبد الباسط، 20 سنة، طالب مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومعاذ بكري عثمان 27 سنة، عامل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وابنه آدم، مصاب سحجات بالجسم، وجميعهم يقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور احمد بغدادي وكيل المديرية.