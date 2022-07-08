اليوم السابع
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إصابة طالبة سقطت من شرفة شقتها فى الخانكة أثناء تركيب الستائر

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:34 ص
إصابة طالبة سقطت من شرفة شقتها فى الخانكة أثناء تركيب الستائر اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة طالبة، إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع أثناء قيامها بتركيب ستائر بشرفة الشقة واختل توازنها وسقطت بالشارع، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، جرى نقلها على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، يفيد استقبال طالبة مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، ومقيمة دائرة المركز.

 

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م م أ"، 15 سنة، طالبة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرباع بمنطقة القلج دائرة المركز، أثناء تركيبها ستائر بشرفة الشقة واختل توازنها وسقطت بالشارع، ما أدى إلى إصابتها بالإصابات السابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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