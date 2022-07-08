إصابة طالبة سقطت من شرفة شقتها فى الخانكة أثناء تركيب الستائر

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، يفيد استقبال طالبة مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، ومقيمة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م م أ"، 15 سنة، طالبة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرباع بمنطقة القلج دائرة المركز، أثناء تركيبها ستائر بشرفة الشقة واختل توازنها وسقطت بالشارع، ما أدى إلى إصابتها بالإصابات السابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.