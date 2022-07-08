اليوم السابع
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إزالة 3 حالات تعد في المهد على أراض زراعية بـ 3 قرى فى كفر الشيخ

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:06 ص
إزالة 3 حالات تعد في المهد على أراض زراعية بـ 3 قرى فى كفر الشيخ إزالة التعديات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الحامول من إزالة 3 حالات تعد في المهد على أراض زراعية، ووقف حالتي بناء مخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد وتشديد الرقابة خلال إجازة العيد.

وتمكن تميم أبو زيد، رئيس قرية غرب تيرة، بتنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية سقف دور ارضي على الأرض الزراعية على مساحة 120م بناحية 62 الجديه، وتم تنفيذ الإزالة، ورفع الأخشاب من الموقع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تمكن رضا الشربيني، رئيس قرية التفتيش، بتنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن سور بالبلوك الابيض، بجمعية المجاز الشرقي على الأرض الزراعية بطول 20 متر وارتفاع 2 م بحضور كل من الوحدة المحلية والزراعة والشرطة، وتم تنفيذ الإزالة، كما تم ازالة عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض تعدي على الأرض الزراعية مساحة 70م جمعية المجاز الشرقي وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

ازالة حالة تعدي ليلا بقرية بالحامول
ازالة حالة تعدي ليلا بقرية بالحامول

 

ازالة في المهد
ازالة في المهد

 

وقف حالة بناء مخالف
وقف حالة بناء مخالف

 


كفر الشيخ

اراضي زراعية

عيد الاضحى

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إزالة تعديات



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