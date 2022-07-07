وقف 3 حالات بناء مخالف ومنع حالة تعد في المهد على أراضي زراعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجلس مركز ومدينة فوه، مساء اليوم، الخميس، من وقف 3 حالات بناء مخالف، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعي في المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه.

وقال اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه، إن حملة مجلس مدينة فوه، تمكنت من تنفيذ أربع حالات، منهم حالتا بناء مخالف بالدور الثالث علوي، بمدينة فوه، وحالة بناء مخالف بالدور الأرضي بعزبة الحجر، وإزالة حالة تعد في المهد على أراضي زراعية، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على وقف حالة البناء المخالف، ومصادرة مواد البناء، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من التهاون مع حالات البناء المخالف.