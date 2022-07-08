إزالة 15 حالة تعدى على الأرض الزراعية فى المحلة الكبرى بالغربية

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، علي شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى العامرية والجابرية وبشبيش وشبرابابل ومحلة حسن، حيث تم إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 19 قيراطا و9 أسهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

وأضاف "الجروانى" أن الحملات شهدت إزالة 6 حالات بالوحدة المحلية للعامرية و4 حالات تعدى بالجابرية و2 حالة تعدى بالوحدة المحلية لبشبيش و2 حالة تعدى بالوحدة المحلية لشبرابابل و1 حالة تعدى بمحلة حسن و تضمنت التعديات مبانى بالبلوك وسملات وشدات خشبية وحفر قواعد وأسوار وأساسات.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء و قد شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القريه و المهندس محمد البطل حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لقرى محلة حسن وبشبيش والعامرية والجابرية وشبرابابل.