تنفيذ 13 حالة إزالة بمساحة 19 قيراطا و"سهم" بمركز المحلة

الغربيـة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى العامرية و الجابرية و البنوان حيث تم أزالة 13 حالة تعدى بمساحة 19 قيراطا و1 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

كما أضاف أن الحملات شهدت إزالة ثلاثة حالات بقري القيراطية و كفر العبايدة التابعين للوحدة المحلية للجابرية عبارة عن سملات و شدات خشبية و مبانى بالبلوك و المسلح كما تم إزالة 9 حالات بقرى العامرية والسجاعية التابعين للوحدة المحلية للعامرية عبارة عن حفر قواعد و قواعد حديدية وشدات خشبية وأساس بالبلوك و الطوب الأحمر كما تم إزالة مبنى بالبلوك بالوحدة المحلية للبنوان.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و قد شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القريه و عبد الرحمن رحيم رئيس الوحدة المحلية للبنوان وإبراهيم حرحيره رئيس الوحدة المحلية للعامرية مسعد شعيره رئيس الوحدة المحلية للجابرية.



